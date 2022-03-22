Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!

Kamuya yapılacak yeni personel alımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacağının müjdesini verdi.

PERSONELİN GÖREV YERLERİ

Oktay, alım yapılacak personelin Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapacağını söyledi. Oktay,"Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." dedi

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kadro dağılımına ilişkin de konuşan Oktay, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DA 20 BİN PERSONEL ALINACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 20 bin personel alınacağını duyurmuştu.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ KADROLARI

Sağlık Bakanlığı'na alınacak sözleşmeli sağlık personeli kadroları şöyle olacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.