Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacağını duyurdu. Oktay, personelin mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacağını duyurdu. Oktay, personelin mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edileceğini söyledi.

22 Mart 2022 Salı 16:26
banner459

Kamuya yapılacak yeni personel alımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacağının müjdesini verdi.

PERSONELİN GÖREV YERLERİ

Oktay, alım yapılacak personelin Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapacağını söyledi. Oktay,"Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." dedi

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kadro dağılımına ilişkin de konuşan Oktay, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DA 20 BİN PERSONEL ALINACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 20 bin personel alınacağını duyurmuştu.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ KADROLARI

Sağlık Bakanlığı'na alınacak sözleşmeli sağlık personeli kadroları şöyle olacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:14
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanlığına 5 Bin 64 Personel Alınacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor
Kahramanmaraş'ta tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor
TOKİ'den 8 bin ucuz ve yeni konut geliyor! Listede Kahramanmaraş’ta var
TOKİ'den 8 bin ucuz ve yeni konut geliyor! Listede Kahramanmaraş’ta var
Kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam
Kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam
Doğalgaza dev zam hazırlığı!
Doğalgaza dev zam hazırlığı!
Un ve yağdan sonra şeker krizi
Un ve yağdan sonra şeker krizi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber