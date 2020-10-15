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Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi.

Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:19
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Düzenleme yapıldığını belirten Pakdemirli, bundan sonra ödemelerin en az 2 bin lira olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

ÜRETİCİYE 12 YENİ DESTEK

Tarım sektörünün tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var" ifadelerini kullandı.

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