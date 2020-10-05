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Tarımsal Enformasyonun Önemi

2023 yılı Dünya Tarımında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna Emin Adımlarla İlerliyoruz.

Tarımsal Enformasyonun Önemi

Tarımsal Enformasyonun Önemi

2023 yılı Dünya Tarımında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna Emin Adımlarla İlerliyoruz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:27

Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmeler beraberinde tarımsal faaliyetlerin şeklini değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişmelerin çiftçilere, üreticilere, sektör paydaşlarına duyurmak Tarımsal Enformasyonun görevlilerinden birisidir.

Tarımsal yayım ve enformasyon kavramı sürekli değişen ve değiştikçe de gelişen metottur. Tarımın olmadığı bir ülke düşünülemez.Tarım da yayım ve tarımsal enformasyon olmadan eksik kalır. İnsan ve doğa arasındaki dengenin ön planda olduğu günümüzde, tarımsal üretimde gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı için biyoteknik mücadelede önem arz etmektedir.

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir tarım sağlanması için önem taşımaktadır. Bu nedenle, tarımda uygulanan teknikler sadece üretim miktarlarında sağladığı artış ile değil; çevreye, insan ve hayvan sağlığına olan etkileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Tarımsal Yayım ve Enformasyon ile tarımsal verimliliği arttırmak, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim gerçekleşmesi için katkı sağlamak gerekmektedir.

Tarımsal enformasyon o kadar önemli ki bu bilgisayar ve internet çağında doğru ve sağlıklı bilgiyi okuyucularına ulaştırmak hiç de kolay değil. Tarımsal yayım ve enformasyon metodolojisinde yeniliklerin yayılması ile ilgili birçok farklı model bulunmakla beraber bunların hepsinin en önemli ortak amacı: belirli yeniliklerin ya da teknolojilerin çiftçilerin ikna edilmeleri yoluyla yayılmasıdır. Tarımsal Teknoloji transferi yaklaşımında, araştırma kararları bilim adamları tarafından alınmakta, araştırma istasyonlarında geliştirilmekte ve sonra yayımcılara çiftçilere aktarması için verilmektedir. Tarihsel gelişim süreci içerisinde tarımsal enformasyon ve yayımla ilgili olarak ortaya atılan çeşitli sorular yayım yaklaşımlarının değişmesine yol açmıştır.

Bizler için her zaman ilk soru, çiftçileri istediğimiz noktaya nasıl getirebiliriz, çiftçilerin hangi düzeye ulaşmasını istiyoruz? olmuştur. Bu amaçla kırsal alana ulaşmanın en basit aracı olarak tarımsal enformasyon ve yayım olarak görmekteyiz. Ülkemizin tarımsal alanda gelişmesinde tarımsal yayım ve enformasyonun etkisinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

2023 yılı Dünya Tarımında lider ülke Türkiye vizyonu na ulaşmak dileği ile…

Son Güncelleme: 05.10.2020 12:34
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