Tekstil sanayicileri KMTSO’da buluştu

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen ve çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

Toplantıda sektörün genel durumu, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanındaki gelişmeler ve öncelikli sorunlar, Covid-19 salgınının sektöre etkileri ile salgın sonrası yeni döneme ilişkin görüş ve önerilere yer verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Alınan tedbirler gereği sektör toplantımızı video konferans aracılığı ile yapıyoruz. Kahramanmaraş tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden birisidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin en başarılı kentleri arasındadır.” dedi. Balcıoğlu: “Korona virüs salgınının ülkemizde günlük hayatımızı ve ekonomik yaşantımızı etkilediği şu günlerde her şeye rağmen ekonomi devam ediyor, çarklar dönmeye devam ediyor. Bu arada sıkıntılar mutlaka yaşanıyor. Biz bunların giderilmesi ile ilgili gruplar halinde tekstili, metali, inşaat gruplarını toplayarak meslek komitesinin genişletilmiş toplantısını yapmak istedik. Kahramanmaraş’ın ekonomisini ve yapısını uzun uzun anlatmama gerek yok ama halimiz şu: Biz pandemi döneminin öncesindeki aylarımıza ekonomik olarak tekrar hem ticaret hacmi olarak hem istihdam olarak döndük çok şükür. Normale yakın bir yerde olduğumuzu daha da artarak devam edeceğini biliyoruz. Önümüzde bir süreç var. Bu süreçte, Çin’den kaçan müşterilerin peyderpey geldiğini görüyoruz. Bunun anlamı şu, biz bu müşterilere sahip çıkabilirsek onları karşılayabilirsek, isteklerini yerine getirebilirsek pastamızı daha da büyütme şansımız var. Dolayısıyla bizim bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerek. Hızlı karar almak mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu toplantıda alacağımız kararlar, soracağınız sorular bizim tarafımızdan hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne hem de ilgili Bakanlıklara gönderilecek, takipleri yapılacak ve sizin istediğiniz doğrultuda olmuyorsa da yakın bir halde sonuçlanması sağlanacak. Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı olarak yasal zemin hazırlanmasını isteyen sendika yetkililerinin çok hızlı bastırdığını biliyoruz. İddiamız şu, bizim ne makinelerimiz ne işletmelerimiz böyle bir hastalığı ne böyle bir virüsü üretmeye ne muktedirdir ne de böyle bir becerisi var. İnsanlar bu virüsü devletin yasak etmesine rağmen kol kola halay çekmeyin, düğün yapmayın demesine rağmen insanların bir arada ve topluca yakın mesafede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadan yasağı ihlal ettiği görülmesine rağmen devlet bu insanları alıp bir de ödüllendiriyor. Hiçbir kuralın sistemi ölçüsü olmadığı için bir sürü işletmemiz bu konu da rahatsız oldu. Bir pozitif çıkan insan arkasında birçok insanı temaslı yazdırarak evlerinde yatıyor ve ücretlerinin de devlet tarafından ödenmesi sağlanıyor. Bunun sonucunda 5 yıl sonra eğer bir meslek hastalığı Covid diye adlandırılmışsa çok büyük bedellerle karşı karşıya kalınacaktır.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun da, “Kahramanmaraş tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden birisidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin en başarılı kentleri arasındadır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize destek olabilmek ve bu süreçte yaşadıkları sorunları, içinden geçtiğimiz dönemi ve önümüzdeki dönemi değerlendirmek adına bir araya geldik. Sizlerden gelen tüm talep ve önerileri ilgili makamlara aktarmakta büyük gayret sarf ediyoruz. Eğer söz alarak başta sizlerin sektörün sorunlarını bizlere aktarırsanız bizlerde bunları daha yukarıya sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşmak üzere iletmeye çalışacağız.” diye konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak ise “Uzun bir pandemi süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sektörün öncelikli sorunları ve çözüm önerileri, pandemi sonrası yeni döneme nasıl hazırlanmamız gerektiğine ilişkin görüşler önem arz ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.