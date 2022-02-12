Temel Gıda Ürünlerinde Kdv Yüzde 1'e İndirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Koronavirüse yakalandığı süreçte kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Erdoğan, "Tüm iş dünyamızın değerli temsilcilerini en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu süreç içerisinde gerek şahsıma, gerek aileme gösterdikleri ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Allah bu tür imtihanlardan bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında KDV ile ilgili alınan karara canlı yayında imza atarak, "Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Konuşmasının devamında bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İNDİRİM YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır."

"YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYONA GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz." ifadelerini kullandı.