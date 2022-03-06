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Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, dünya ve insanlığın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, yerli kaynakların en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”

Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, dünya ve insanlığın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, yerli kaynakların en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

06 Mart 2022 Pazar 18:51
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Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TES-İŞ Afşin Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Akma, burada yaptığı konuşmada, enerji üretiminin ithal kömür ve doğal gazdan sağlandığı için ucuza elektriğin mümkün olmayacağını ifade etti.

Akma, salgın, yaz aylarında yaşanan orman yangınları, seller, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon nedeniyle gelir dağılımının bozulduğunu ve alım gücünün sürekli eridiğini bildirdi.

Ülke olarak enerji çeşitliliğini artırmak gerektiğini, son dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla atılan adımları önemsediklerini ve nükleer enerjinin varlığının çok önemli olduğunu anlatan Akma, şunları kaydetti:

"Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı, tedarik zinciri zorlaştı. Son günlerde meydana doğalgaz ve enerji fiyatlarındaki artış ortada. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle daha da artacağı bekleniyor. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla çevresinde yaşanan olaylardan direkt etkileniyor. Enerjimizi ithal kömür ve yurt dışından ithal ettiğimiz doğalgazın dörtte birinden üretiyoruz. Yenilebilir enerji kaynaklarını ise son 5 yılda kullanmaya başladık. Yenilenebilir enerji alanında da yatırımları özel sektör yapıyor ve alım garantisi altında enerji sağlanıyor. Kaynak çeşitliliğini artırmış olsak da enerjimizi ucuza mal edemiyoruz. Elektrik, ekonominin can damarıdır ve elektrik olmayınca hiçbir şey olmaz. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi sağlayarak yerli kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmamız gerekmektedir."

TES-İŞ Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç da Türkiye'nin linyit rezervinin yüzde 45'inin Afşin ve Elbistan bölgesinde olduğunu belirtti.

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Tes-İş Genel Başkanı AkmaKahramanmaraşta Konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde Enflasyon Yüzde 100 Oranında Arttı”
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