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Ticaret Bakanlığı 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

22 Aralık 2020 Salı 12:45
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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirerek, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdiği 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilip, denetlenen firmalardan savunma alınarak, ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildiriliyor.

Kurul, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunma süreci devam ediyor. Ayrıca denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı, gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetim faaliyetlerini yurt genelinde hız kesmeden devam ettirecek.

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