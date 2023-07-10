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Tiryakilere kötü haber! Zam geldi!

Vergilere gelen zam sigara fiyatlarına da yansımaya başlarken, dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zammın ardından bir fiyat artışı da PM grubunda yaşandı. Grubun en ucuz sigarası 42 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası ise 48 TL oldu.

Tiryakilere kötü haber! Zam geldi!

Tiryakilere kötü haber! Zam geldi!

Vergilere gelen zam sigara fiyatlarına da yansımaya başlarken, dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zammın ardından bir fiyat artışı da PM grubunda yaşandı. Grubun en ucuz sigarası 42 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası ise 48 TL oldu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:33

Yeni vergi zamlarının ardından birçok sektörden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara geçen ay yapılan 5 TL'lik zammın ardından ikinci güncellemeler de geliyor.

İLK ZAM JTİ GRUBUNA

Dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 41 liraya, en pahalı sigarası ise 46 liraya çıktı. JTİ grubuna gelen zammın ardından bugünse PM grubunun fiyatları arttı.

PM GRUBUNUN EN UCUZU 42 TL OLDU

Zamla birlikte PM grubu sigaraların en ucuzu 42 TL'ye çıkarken, grubun en pahalı sigarası ise 48 TL oldu. Haberi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigaraya ikinci büyük zam geldi" ifadelerini kullandı.

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Tiryakilere Kötü Haber! Zam Geldi!
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