TOKİ'den 8 bin ucuz ve yeni konut geliyor! Listede Kahramanmaraş’ta var

Projede Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 158 konut yapılacak.

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa edecek olan TOKİ, Nisan ayı içerisinde 7 bin 797 yeni konutun ihalesini gerçekleştirecek. TOKİ'nin Nisan ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceği projeler 17 şehirde hayata geçirilecek..

İşte TOKİ'nin 17 kentte inşa edeceği o yeni konut projeleri...

1. Eskişehir Odunpazarı 1035 konut

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi 3. Etap 1035 Konut 1'er Adet İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 1 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

2. Muğla Kavaklıdere 99 konut

Muğla İli Kavaklıdere İlçesi 4. Etap Cumhuriyet Mahallesi 99 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Çamyayla Mahallesi 55 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 1 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

3. Ankara 116 konut

Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Yazı Mahallesi 116 Adet Konut ve Hacıbey Mahallesi 83 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 4 Nisan 2022 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

4. Gaziantep Şehitkamil 675 konut

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 2.Kısım 1.Bölge 675 Adet Konut , 10 Adet Dükkan, 3 Adet Ticaret Merkezi (14 Dükkan) Ve 2 Adet Mescit İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 5 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

5. Kahramanmaraş Afşin 158 konut

Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi 158 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 6 Nisan 2022 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

6. Gaziantep Şehitkamil 541 konut

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 1.Kısım 1.Bölge 541 Adet Konut 36 Adet Dükkan, 2 Adet Ticaret Merkezi (13 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 7 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

7. Manisa Ahmetli 78 konut

Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Ahmetli Mahallesi 78 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 8 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

8. Eskişehir Odunpazarı 1048 konut

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi 4.Etap 1048 Konut 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 11 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

9. Zonguldak Merkez 183 konut

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Beycuma Beldesi 120 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Karaman Belediyesi 63 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 11 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

10. Kırıkkale Bahşılı 210 konut

Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi 5. Etap 210 Konut, 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 12 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

11. Kırklareli Merkez 380 konut

Kırklareli İli Merkez İlçesi Camikebir Mahallesi 380 Konut 1 adet Cami ve 8 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 13 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

12. Bolu Yeniçağa 142 konut

Bolu İli Yeniçağa İlçesi 2. Etap 142 Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

13. Gaziantep Şehitkamil 626 konut

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 2.Kısım 2.Bölge 626 Adet Konut 28 Adet Dükkan, 5 Adet Ticaret Merkezi (34 dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 18 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

14. Elazığ 88 konut

Elazığ İli Keban İlçesi Paluçarşı Mahallesi 88 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 19 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

15. Antalya Akseki 126 konut

Antalya İli Akseki İlçesi Boğaz Mahallesi 2. Etap 126 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 21 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

16. Afyon Sinanpaşa 164 konut

Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Ali Çetinkaya Mahallesi 164 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 22 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

17. Zonguldak Devrek 317 konut

Zonguldak İli Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi 5. etap 317 adet konut 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 25 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

18. Trabzon Ortahisar 327 konut

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesi 327 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ile Yeşilköy Mahallesi 84 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi(E- İhale) ihalesi 26 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

19. Bilecik Bozüyük 340 konut

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi 340 Adet Konut ve 8 Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

20. Kastamonu Merkez 602 konut

Kastamonu İli Merkez İlçesi Örencik Mahallesi 2. Etap 602 Konut 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 27 Nisan 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

21. Zonguldak Gökçebey 278 konut

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Bakacakkadı Beldesi Kadıoğlu Mahallesi 278 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 27 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

22. Erzurum Hınıs 158 konut

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi 3.Etap 158 Adet Konut ,4 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İhale) ihalesi 27 Nisan 2022 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

23. Afyon Sinanpaşa 106 konut

Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Güney Beldesi Yukarı Mahallesi 106 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezı (3 Dükkan) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) ihalesi 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

TOKİ'nin yeni proje hayata geçireceği şehirler şu şekilde: Eskişehir, Muğla, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Manisa, Kırıkkale, Kırklareli, Bolu, Elazığ, Antalya, Afyon, Zonguldak, Trabzon, Bilecik, Kastamonu, Erzurum.