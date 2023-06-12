‘Tomsuklu’ Sanayi Alanı İlan Edildi

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş ekonomisini toparlamak ve yeniden ayağa kaldırmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Mustafa Buluntu öncülüğündeki Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, var olan sorunların çözümü için çalışmalarına hız verdi. Esnafından sanayicisine tüm iş dünyası için özveri gösteren Başkan Buluntu ve arkadaşları, özellikle küçük sanayicilerin yer sorunu için oldukça önem arz eden Tomsuklu Atış Alanındaki yaklaşık 10 bin dönümlük alanın sanayi alanı olarak ilan edilmesine ilişkin verdiği çaba sonuç verdi. Bu kapsamda Tomsuklu’nun sanayi alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

“ŞEHRİMİZE VE ESNAFLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Tomsuklu bölgesinde askeri atış alanı olarak bilinen saha ile ilgili çalışmalarımız nihayet sonuç verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Tomsuklu bölgesi sanayi tesisi olarak ilan edildi. Böylece Küçük Sanayi esnafımızın da yer sorununu inşallah çözmüş olacağız. Şehrimize, esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Küçük Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500’e yakın işyerinin bin 200’ü ağır hasarlı ve yıkılmış bir vaziyetteydi.Onlarla ilgili bin 310’a yakın, 100 metrekareden başlayan ve 900 metrekareye kadar olan işyeriplanlaması Tomsuklu bölgemizde planlandı. İnşallah 1 yıl içerisinde Küçük Sanayi Sitesi’nde yıkılmış olan işyerleri o bölgeye tahsis edilecek. Tomsuklu bölgesinin sanayi alanı olmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, destekleriyle bizlerin yanında olan Sayın Bakanımız Vahit Kirişci’ye ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.