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TÜİK, enflasyonu yüzde 75 olarak açıkladı!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, enflasyonu yüzde 75 olarak açıkladı!

TÜİK, enflasyonu yüzde 75 olarak açıkladı!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 seviyesinde gerçekleşti.

03 Haziran 2024 Pazartesi 10:24

TÜİK enflasyon rakamlarına göre 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİMDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,99, AYLIK %3,77 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.

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TüikEnflasyonu Yüzde 75 Olarak Açıkladı!
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