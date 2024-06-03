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Tüm kart limitleri bu seviyeye indirilecek! Bankalardan kredi kartlarına yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenli olarak kamuoyuyla paylaştı. Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs ayında kredi kartlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de bankaların kredi kartı limitleri ile aylık gelir arasındaki bağlantıyı dikkate almadığını ifade eden TCMB, bankalara gönderdiği talimat ile limitlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Tüm kart limitleri bu seviyeye indirilecek! Bankalardan kredi kartlarına yeni düzenleme

Tüm kart limitleri bu seviyeye indirilecek! Bankalardan kredi kartlarına yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenli olarak kamuoyuyla paylaştı. Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs ayında kredi kartlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de bankaların kredi kartı limitleri ile aylık gelir arasındaki bağlantıyı dikkate almadığını ifade eden TCMB, bankalara gönderdiği talimat ile limitlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

03 Haziran 2024 Pazartesi 10:52

Türkiye'de etkisini artıran enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşların geçimini kredi kartından sağlamasına neden oluyor. Hal böyleyken tasarruf tedbirleri kapsamında kredi kartına gelen yüksek faizler ve kısıtlamalar vatandaşın iyice belini büküyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA KREDİ KARTI TALİMATI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limiti tahsis edilecek vatandaşların, aylık gelir durumlarına göre limit belirlemesi yapılması zorunlu tutulsa da birçok banka, müşterilerin maaşının 10-15 katına kadar limit vererek söz konusu uygulamayı ihlal etti.

TCMB, her ay piyasalar ile paylaştığı Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs ayında kredi kartı limitlerinin vatandaşların gelirine uygun yapılması konusunda uyarılarda bulunurken, kredi kartlarının enflasyonist dönemde kolay erişilebilir bir finansman sunduğunu ifade etti.

BANKALAR O KİŞİLERİN KART LİMİTLERİNİ DÜŞÜRECEK

Her ne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kart sahipleri için aylık gelirin 4 katı seviyesinde limit tahsis edileceğini belirtse de çoğu banka aynı kredi kartını uzun süre kullanan ve findeks notu yüksek olan müşterilerine aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit veriyor.

Türkiye'de asgari ücret ile geçimini sağlayan birçok vatandaşın dahi 250 bin lirayı bulan kart limitlerine sahip olması yanlış finansal işlemlerde batmayı ve çok büyük bir borçla karşı karşıya kalınmasını sağlıyor. Ekonomideki tüketim alışkanlıkları için de oldukça sıkıntılı bir durum teşkil ettiği belirtilen bu uygulama, bankalara gönderilen talimatlar ile sınırlandırılacak. Aylık gelirinin 4 katı üzerinde limit verilen kartların limitlerinin azaltılması ve bankaların kredi kartı limitlerini incelerken daha sıkı incelemeler yapacağı ifade edildi.

BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Her ne kadar kredi kartı akdi faizlerinde gerçekleştirilen artırımın ardından kullanım oranlarında dikkate değer bir düşüş olsa da, kredi kartı kullanımını daha sağlıklı hale getirebilmek için Merkez Bankası'nın düzenlemeleri gelecek hafta yürürlüğe girecek. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, "Kredi kartları ilgili düzenlemelerin son aşamada olduğunu, önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

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Tüm Kart Limitleri Bu Seviyeye Indirilecek! Bankalardan Kredi Kartlarına Yeni Düzenleme
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