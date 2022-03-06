Türkiye'de Ayçiçek Yağı Gerginliği: Marketlerde Kuyruk Oluştu

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkıyla birlikte devam eden Rusya - Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı yurttaşlar marketlere akın etti.

İstanbul Beylikdüzü’nde çekilen görüntülerde büyük bir zincir markette uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından aktarılan görüntülerde, Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde ise bir marketin kapısının önünde yurttaşların uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.

'YAĞ SATIŞLARIMIZ BİR ADET İLE SINIRLIDIR'

Esenyurt ilçesinde ise Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL’den satıldığı görüldü.

Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı.

‘STOKÇULUK YAPIYORLAR’ DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde bir yurttaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını savunarak tepki gösterdi.

Market çalışanının, ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar, “Bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil” diye isyan etti.

'AKP DÖNEMİ BU UUZN KUYRUKLARLA HATIRLANACAK'

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Etme bulma dünyası… İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlarla dalga geçiyorlardı. AKP dönemi ekmek, akaryakıt ve taneyle kısıtlandırılarak satılan yağ kuyruklarıyla hatırlanacak” ifadelerine yer verdi.