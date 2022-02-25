Türkiye genelinde 940 güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR güvenlik görevlisi ilanları yayımlanmaya devam ediyor.

Hemen hemen Türkiye genelinde 81 ilde, farklı kamu kurumları ve özel kurumlarda görevlendirilmek üzere 940 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Adaylardan firmalara göre değişmekle birlikte en az ilkokul mezunu olmaları isteniyor.

Alım yapılacak illerden bazıları; İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Konya, İzmir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Manisa, Denizli, Muğla, Eskişehir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum olmamak

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

* Sağlık durumu bakımından çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

* Özel güvenlik sertifikası olmak (isteyen firmalar için)

* 5188 Sayılı yasaya uygun (Silahlı - Silahsız) Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı sahibi olmak

* Mesleğin gerektirdiği gibi vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

* Bazı firmalar tarafından belirtilen boy/kilo ölçülerinde olmak

* Bazı firmalar için belirlenen yaş aralığında olmak

* Başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak

* Bazı firmalar için sürücü belgesi olmak

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kaydolmanız gerekmektedir. Sisteme kaydolduktan sonra T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra açık iş ilanları kısmına güvenlik görevlisi yazarak tüm ilanları görüntüleyebilir, başvurularınızı online olarak tamamlayabilirsiniz.