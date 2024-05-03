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Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

Daha önce İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, ikinci aşamaya geçerek ithalat ve ihracatı tüm ürünler için durdurdu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

Daha önce İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, ikinci aşamaya geçerek ithalat ve ihracatı tüm ürünler için durdurdu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

03 Mayıs 2024 Cuma 12:21

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, bu kez de ikinci aşamaya geçerek İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu.

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye'nin, İsrail ile ticaret konusunda aldığı kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde, bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI: İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur."

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Türkiyeİsrail Ile Ticareti Tamamen Durdurdu
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