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Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin değeri 6 milyar dolara denk geliyor. Rezervin TL karşılığı ise yaklaşık 46 milyar TL.

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin değeri 6 milyar dolara denk geliyor. Rezervin TL karşılığı ise yaklaşık 46 milyar TL.

22 Aralık 2020 Salı 18:09
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Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından bir müjde daha geldi. Tarım Kredi iştiraki olan Gübrataş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi.

6 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Bulunan rezerve ilişkin açıklama yapan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

TL KARŞILIĞI YAKLAŞIK 46 MİLYAR TL

Halka açık olan Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının Türk lirası karşılığı yaklaşık 46 milyar lira. Gübretaş hissesi altın rezervi keşfi gelişmesiyle birlikte yüzde 10 oranında yükseliş yaşadı ve 51,6 lira seviyesine yükseldi.

ŞİRKETİN YÜZDE 75,95'İ TARIM KREDİ'YE AİT

Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

Son Güncelleme: 22.12.2020 18:26
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