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Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu!

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu.

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu!

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu!

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu.

19 Nisan 2022 Salı 18:10
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Kahramanmaraş’ın en gelişmiş ilçeleri sırasıyla, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyo – ekonomik gelişmişlik araştırmasına göre Türkiye’de en gelişmiş ilçe ise Şişli oldu.

İlk 10’da İstanbul’dan 7, Ankara’dan 2, Bursa’dan 1 ilçe yer aldı.

Gelişmişlik sırasına göre Kahramanmaraş’ın ilçeleri ise Türkiye genelinde şöyle sıralandı.

Kahramanmaraş’tan Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri 2. Kademeden, Elbistan 3. Kademeden, Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu 4. Kademeden, Göksun ve Nurhak 5. Kademeden, Çağlayancerit ve Ekinözü ise 6. Kademeden listeye girdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Türkiye genelinde 182’nci, Dulkadiroğlu ise 204’üncü sırada yer aldı.

Diğer ilçeler ise şöyle sıralandı…

2022 yılında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına çeşitli kriterler, analizler ve endeksler baz alınarak oluşturuluyor. İlçelerin gelişmişliğini ölçen değişkenlerin arasında demografi, istihdam, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik, yaşam kalitesi gibi kriterler var.

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Türkiye’nin En Gelişmiş Ilçeleri Belli Oldu!
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