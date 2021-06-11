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Türkiye’nin ketçap devi satıldı

Kibar Holding, Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi konumunda olan Assan Gıda'nın ABD'li The Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. İki taraf satın almanın bedeliyle ilgili rakam açıklamazken, Bloomberg News Assan Gıda için 100 milyon dolar ödeneceğini belirtti.

Türkiye’nin ketçap devi satıldı

Türkiye’nin ketçap devi satıldı

Kibar Holding, Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi konumunda olan Assan Gıda'nın ABD'li The Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. İki taraf satın almanın bedeliyle ilgili rakam açıklamazken, Bloomberg News Assan Gıda için 100 milyon dolar ödeneceğini belirtti.

11 Haziran 2021 Cuma 18:19
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Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Kraft Heinz ile iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı. Ülkenin en büyük sos üreticisi Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'ın bünyesinde devam edecek. İki taraf satın almanın bedeliyle ilgili rakam açıklamazken, Bloomberg News Assan Gıda için 100 milyon dolar ödeneceğini belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FİRMALARINDAN BİRİ

2013 yılının şubat ayında Buffett ile 3G Capital ketçaplarıyla ünlü Heinz'ı 23 milyar dolara satın almış ve şirket 2 yıl sonra Kraft ile birleşerek The Kraft Heinz Co, adını almıştı. Tüm dünyada 40 bine yakın çalışanı bulunan The Kraft Heinz, geçen yılı tüm dünyada 26 milyar dolarlık ciroyla kapatmış ve küresel Fortune 500 Listesi'nde 110 sıraya yerleşmişti. ABD'li şirket aynı zamanda dünyanın en büyük 5 yiyecek içecek firması arasında bulunuyor.

"SEKTÖRE ÖRNEK OLDUK"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz'ın Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"9 SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise "Kibar Grubu olarak 20'yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda'yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz. Bu işlem, Kibar Holding'in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye’nin Ketçap Devi Satıldı
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