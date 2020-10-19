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Tütüncü AVM'den eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

Tütüncü AVM Satın Alma Müdürü Sebahattin Bozkuş, 'eskiyi getir yeniyi götür' kampanyası başlattıklarını belirterek piyasa şartları gereği aşırı zamlanan ürünlerde vatandaşın alışveriş yapabilmesi için eski ev eşyalarına değerinde alıp yeni ürünlerden fiyatını düşerek son derece avantajı fiyatları ev eşyası sahibi olabileceklerini duyurdu.

Tütüncü AVM'den eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

Tütüncü AVM'den eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

Tütüncü AVM Satın Alma Müdürü Sebahattin Bozkuş, 'eskiyi getir yeniyi götür' kampanyası başlattıklarını belirterek piyasa şartları gereği aşırı zamlanan ürünlerde vatandaşın alışveriş yapabilmesi için eski ev eşyalarına değerinde alıp yeni ürünlerden fiyatını düşerek son derece avantajı fiyatları ev eşyası sahibi olabileceklerini duyurdu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:55
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Konuya ilişkin detayları aktaran Sebahattin bozkuş şunları söyledi; "Tütüncü AVM her zaman vatandaşı düşünen fiyat politikalarıyla kalite anlayışıyla Kahramanmaraş'ın hizmetindeki bir firmadır. Tütüncü AVM olarak eskiyi getir yeniyi götür kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Bu kampanya ulusal ya da uluslararası markaların dönem dönem yaptıkları bir kampanyadır. Bize de tütüncü AVM olarak gelişen piyasa şartları içerisinde ürünlerin aşırı zamlanması nedeniyle vatandaşa bir kolaylık olması için bu kampanyayı başlattık.

Sistem şu şekilde olacak, vatandaşımızın iki tane kanepesi var. Atsa atamıyor satsa satamıyor. Biz o iki kanepeyi değeri fiyatına alıyoruz. Ve alacağı yeni ürünün fiyatından düşüyoruz.

Biz alacağımız eski ürünler için dev bir depo tuttuk. Orada geri dönüşüm mümkün olan ürünleri spotçularda değerlendirip geri dönüşü mümkün olmayan ürünleri çeşitli ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı dolayısıyla da çöp olmaktan kurtarıp toplum için tekrardan kullanışı bir ürüne döndereceğiz.

Şu an piyasada 8.500 lira değerindeki bir koltuk takımı veya salon takımı bizdeki ana parası 7500 TL. Vatandaşın getireceği eski ürünlere 2500 TL değer biçmiş isek, 7500 tl den düşeceğiz ve 5000 TL'ye koltuk takımı salon takımı sahibi olacak. Bu rakamlar şu an piyasada hiçbir yerde bulamayacağınız seviyede. Elbette bütün bir mobilya eşyası için geçerli olmakla birlikte bu kampanya 5 ay boyunca geçerli olacak.

Ayrıca vatandaşlarımız için çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. Mesela bir vatandaşımız kampanyadan faydalanmak istediğini söyledi fakat eski oturma grubu yokmuş. Bizde eski buzdolabınız var mı diye sorduk. Var dedi ve o şekil lan müşterimize kolaylık sağlamış olduk. Yani kampanyanın yerine ulaşması açısından çeşitli kolaylıklar sunuyoruz. Eski vitrinler, masalar hepsini kabul ediyoruz. Bizim için önemli olan evde değişim gerçekleşmesi. Eski ile yeninin yer değiştirmesi."

Son Güncelleme: 19.10.2020 09:57
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