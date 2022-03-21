Un ve yağdan sonra şeker krizi

Şekerde tedarik sıkıntısı gün geçtikçe artıyor. Talebi karşılamayan Türkşeker'in 50 kilogramlık çuvalını 270 liraya sattığı şeker toptancıda 700 liraya çıktı.

Adeta karaborsaya düşen şeker tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle üreticiler üretim yapamamaya başladı. Özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde yüzde 65 paya sahip olan Türkşeker'in payı yüzde 35'e geriledi.

Türkşeker'in piyasaya yeterince şeker sunamaması nedeniyle şekerin girdi olarak kullanıldığı sektörlerde sıkıntı yaşanmaya başladı. Şekerin çuvalını 270 liradan satan Türkşeker'e talep yoğun olsa da Türkşeker piyasaya satış yapmıyor, sadece anlaşmalı marketlere şeker veriyor.

Ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler ve gıda toptancılarının şekere ulaşamadıklarını ve şeker fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, artan maliyetin enflasyonist bir baskı yaratmaması için Türkşeker'in üreticiye destek olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, yetkililere Türkşeker'in piyasaya arz miktarını artırması ve üreticiye uygun fiyatlı şeker satışı yapması çağrısında bulundu. İşletmelerin zarar ettiğini dikkat çeken Yıldırım, “Şeker fiyatlarındaki yüksek artış işletmelerin yeni fiyatlama yapmasını engellemekte, taahhüde bağlı üretimlerde işletmelerin zarar etmesine yol açmakta” dedi.