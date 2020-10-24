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Vatandaşın faturası kabaracak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce devletin yaptığı sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Söz konusu değişiklikle muayene ücretlerinin artması beklenirken, vatandaşın elektrik, su ve doğal gaz faturaları da söz konusu ücretten dolayı kabaracak.

Vatandaşın faturası kabaracak

Vatandaşın faturası kabaracak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce devletin yaptığı sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Söz konusu değişiklikle muayene ücretlerinin artması beklenirken, vatandaşın elektrik, su ve doğal gaz faturaları da söz konusu ücretten dolayı kabaracak.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:34
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Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, bugüne kadar devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğal gaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri artacak, vatandaşın elektrik, su ve doğal gaz faturaları kabaracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Karara göre, halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

EN GEÇ 2025 YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, özelleştirme işlemleri en geç 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Sayaçlardaki kamu muayene yetkisinin özel sektöre devri, tıpkı daha önce devletten alınıp özel sektöre verilen araç muayene istasyonları gibi vatandaşa ek yük getirecek.

VATANDAŞIN HABERİ YOK

Süresi gelen elektrik, doğal gaz ve su sayaçları sökülerek Sanayi Bakanlığı'nın ilgili birimlerine götürülüyor. Ancak bu işlemi vatandaş kendisi yapmadığı için sayaçların muayene sürecinden vatandaşın haberi dahi olmuyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLEBİLİR

Kararda şimdilik sadece periyodik muayene işlemlerinin şirketlere verileceği belirtiliyor. Ancak ileride ilk muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesinin de özelleştirilebileceği ifade ediliyor.

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