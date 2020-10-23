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Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor

AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifininin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor

Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor

AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifininin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

23 Ekim 2020 Cuma 15:23
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AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklfininin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

PEŞİN ÖDEME YAPILIRSA FAİZLER SİLİNECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

Son Güncelleme: 23.10.2020 16:50
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