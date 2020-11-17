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Vergi ve prim borcu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen 500 milyar liralık vergi borcu ve prim borçlarının düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Borların 18 ay taksitlendirilmesini içeren düzenleme resmen devreye girdi. Esnaflara rahat bir nefes aldıracak düzenleme her kesime nefes aldıracak. Ceza ve gecikme zamlarını kapsayacak olan düzenlemenin detayları belli oldu.

Vergi ve prim borcu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen 500 milyar liralık vergi borcu ve prim borçlarının düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Borların 18 ay taksitlendirilmesini içeren düzenleme resmen devreye girdi. Esnaflara rahat bir nefes aldıracak düzenleme her kesime nefes aldıracak. Ceza ve gecikme zamlarını kapsayacak olan düzenlemenin detayları belli oldu.

17 Kasım 2020 Salı 09:53
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500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.

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