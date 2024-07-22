Vergiler 2 bin kişiyi işsiz bırakacak! Üreticiler alarm veriyor!

Posco Assan TST'nin antidamping soruşturması talebiyle başlatılan yeni bir soruşturma sonucunda vergilerin yüzde 25'e yükseltilmesi gündemde. Üreticiler, bu artışın işletmelerin kapanmasına ve 2 bin 100 kişinin işini kaybetmesine yol açacağını öngörüyor.

Eğer vergiler yüzde 25'e çıkarılırsa mutfak eşyaları üreticileri maliyetlerini karşılayamayacak ve bu durum sektörde domino etkisi yaratacak. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, üreticiler, bu artışın işletmelerin kapanmasına ve 2 bin 100 kişinin işini kaybetmesine yol açacağını öngörüyor.

Kahramanmaraş'ta 50'den fazla mutfak eşyaları üreticisi faaliyet gösteriyor ve bu sektör Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Sektör temsilcileri, Posco Assan TST'nin hammadde fiyatlarını yükselttiğini ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını söyledi. Üreticiler, vergilerin yükselmesiyle çalışanların yüzde 70’nin yani 2 bin 100 kişinin işini kaybedeceği, fabrikaların kapıya kilit vuracağı uyarısı yaptı.

Görgel Metal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Görgel, "Bir firma istedi diye yüzlerce firma batma noktasına gelecek. Eğer gümrük vergisi konuşulduğu gibi yüzde 25’e çıkarsa ürettiğimiz ürünler satış raflarında yüzde 25-30 zamlanır. Biz Çin’den 100 TL’ye değil, Posco Assan TST’den 110 TL’ye paslanmaz çelik almaya razıyız. Ancak daha fazla fiyata satmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE YIKIM YAŞANABİLİR

Nef Madeni Eşya firmasının ortağı Cenk Toktay ise şu ifadelere yer veriyor: "Paslanmaz çeliğin ham fiyatının Türkiye’de 2 bin 600 dolar seviyelerinde olduğunu kaydederek “Çin’de aynı ürün 1700 dolar. Buna rağmen ihracatta rekabet etmeye çalışıyoruz. Konuşulan ek vergiler getirilirse paslanmaz çeliğin ton fiyatı 3 bin 200 dolara çıkacak. Hem ihracat pazarlarını kaybedeceğiz hem de iç piyasada ürünlerimiz zamlanacak. Bu durum yaşanırsa üretme şansımız kalmayacak.”

Mutfak eşyaları üreticileri, yetkililerden vergilerde geri adım atılmasını ve sektörü destekleyici adımlar atılmasını talep ediyor. Aksi takdirde Kahramanmaraş'ta depremin yaralarının üzerinden daha yeni kalkmaya başlayan bu sektörde yeni bir yıkım yaşanabilir.

Uzmanlara göre, bu gelişme, Kahramanmaraş ekonomisi ve Türkiye'deki mutfak eşyaları sektörü için oldukça endişe verici. Yetkililerin sektörün sesini duyması ve gerekli adımları atması bekleniyor.