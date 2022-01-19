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Yardımcıoğlu: İnsanların Oy Verebilmesinin En Makul Sebebi Ekonomidir!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı PROF. DR. MAHMUT YARDIMCIOĞLU, hükümetin politikalarının, oy verme davranışına etkisi üzerine yaptığı değerlendirmede, insanların oy verebilmesinin en makul sebebinin ekonomi olduğunu ifade etti.

Yardımcıoğlu: İnsanların Oy Verebilmesinin En Makul Sebebi Ekonomidir!

Yardımcıoğlu: İnsanların Oy Verebilmesinin En Makul Sebebi Ekonomidir!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı PROF. DR. MAHMUT YARDIMCIOĞLU, hükümetin politikalarının, oy verme davranışına etkisi üzerine yaptığı değerlendirmede, insanların oy verebilmesinin en makul sebebinin ekonomi olduğunu ifade etti.

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:00
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BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti hükümetinin iktidarı döneminde yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2012 yılına kadar AK Parti’nin gerek ekonomide gerekse yatırımlarda başarılı politikalar izlediğini belirten Yardımcıoğlu, hükümetin günümüzdeki ekonomi politikaların hayretle karşıladığını ifade etti.

Yardımcıoğlu, “İktidarın, Muhalefetin ve Muzırların Dikkatine… Ak Parti’nin geçmişte neleri başardığını ve ülke için 2012 yılına kadar yaptıklarını görmemek için direnmek muhaliflik değil nankörlüktür, hatta muzırlıktır. 2012 yılına kadar ülkenin 10 yılda kaydettiği aşama cumhuriyet tarihinde sadece Atatürk döneminde kaydedilmiştir. Sevseniz de sevmeseniz de hakikat budur. Şu anda izlenen politikaları bakacak olursak, hayretle karşılıyorum” dedi.

“LÜTFEN DUYUN. LÜTFEN DİKKAT EDİN!”

AK Parti hükümetinin 2012 sonrası özellikle ekonomi politikalarının gelir grupları arasında ciddi uçurumlara meydan verdiğini kaydeden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bakın, şu anda izlenen politikaların yüksek gelir grubunda yer alan insanlara çok az zararı vardır. Ve ezilenlerin çoğu da bu hükümetin ve dolayısıyla Ak Parti’nin temsilinin çok yüksek olduğu, düşük, alt ve orta gelir grubundaki insanlara inanılmaz zararlar vermektedir. Ben Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaşamıyorum, Çankaya’da yaşamıyorum, Bağdat caddesinde yaşamıyorum, moda semtinde yaşamıyorum, Cihangir’de ve Nişantaşı’nda yaşamıyorum. CHP’li beyaz Türklerin yaşadığı semtlerde yaşamıyorum. Öğrencilerin arasında, fabrika işçilerinin yoğun bulunduğu ortamlardayım hep. Lütfen duyun. Lütfen dikkat edin.”

“İnsanların Oy Verebilmesinin En Makul Sebebi Ekonomidir”

Hükümetlerin ekonomi alanında izlediği politikaların, insanların oy verme davranışına olumlu yada olumsuz etki ettiğine dikkat çeken Başkan Yardımcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnsanların oy verebilmesinin en makul sebebi nedir, biliyor musunuz? Ekonomidir. Evlerine götürdükleri ekmektir. Kahvaltıdaki çeşittir. Fakiri fukarayı, garibi ve mazlumu adam gibi doyurabilmektir. Ekonomide ‘bitkisel’ değil, ‘yapısal’ çözümlerdir. Bunu başarabildiğin ölçüde oy alabilirsin. Bunu yapabildiğin ölçüde başarılı olabilirsin. Ak Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey’in millet nezdinde seviliyor olmasına en büyük katkıyı bu sağlamıştır. Eğer bu kriter yok sayılırsa ve başarılı olamazsa bu muhabbet ve sevgide kalmayacaktır. Ve maalesef ki Cumhurbaşkanının gölgesinde hayatına devam eden bir güruh vardır ve bu ülkede yaşananlar maalesef ki onların çok da umurlarında değildir.”

“AK PARTİ DÜKKÂNININ SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında bulunan ve Recep Tayyip Erdoğan isminin gölgesine sığınanların samimiyetten uzak tutum sergilediklerine dikkat çeken Yardımcıoğlu, bu kişi ve grupların Cumhurbaşkanının başarısını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Bizim hepimizin sahibi Cenab-ı Allah’tır. Ama hükümetin ve Ak Parti dükkânının sahibi Cumhurbaşkanımızdır. Bu dükkânın açık kalması ve başarılı işler yapması onun yapacağı hamlelere bağlıdır. Etrafında ve gölgesinde barınanlar onunla aynı derdi dert edinmemiş bir görüntü sergilemektedirler. Veya aynı derecede ateş ve yürek yangınına sahip değil görüntüsü vermektedirler. Aşağıdan bakınca durum budur. Bu aziz ve kutlu milletin olduğu yer ve yerlerden bakınca hakikat bu şekilde görünmektedir. Umuyorum ki sözlerimiz ilgilisi tarafından dikkate alınır.”

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Yardımcıoğlu: İnsanların Oy Verebilmesinin En Makul Sebebi Ekonomidir!
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