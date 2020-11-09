Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor

Hafta sonu Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alınırken, yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal atandı. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa paylaşımı yapınca dövizin bu hareketlilikten nasıl etkileneceği merak konusu oldu. İstifa paylaşımının doğru olup olmadığı henüz bilinmezken, dolar ve euro güne ciddi bir düşüşle başladı.

DOLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçen haftayı 8,51 liradan kapatan dolar ilk işlem gününe 8,40 liradan başladıktan sonra kademeli olarak düşüşüne devam etti. Sırasıyla 8,30, 8,20 ve 8,10 seviyelerine inen dolar şu saatlerde 8,07 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,56, sterlin 10,58 liradan işlem görüyor.

Hafta sonu Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alınırken, yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal atandı. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa paylaşımı yapınca dövizin bu hareketlilikten nasıl etkileneceği merak konusu oldu. İstifa paylaşımının doğru olup olmadığı henüz bilinmezken, dolar ve euro güne ciddi bir düşüşle başladı.

DOLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçen haftayı 8,51 liradan kapatan dolar ilk işlem gününe 8,40 liradan başladıktan sonra kademeli olarak düşüşüne devam etti. Sırasıyla 8,30, 8,20 ve 8,10 seviyelerine inen dolar şu saatlerde 8,07 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,56, sterlin 10,58 liradan işlem görüyor.

AĞBAL'IN AÇIKLAMALARI OLUMLU ETKİLEDİ

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, koronavirüs salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

"ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEKTİR"

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.