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Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yaptı. Doğal gazda ise ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1 zam yapıldı.

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yaptı. Doğal gazda ise ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1 zam yapıldı.

01 Ocak 2021 Cuma 01:14
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Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi. EPDK, 2021'de elektrik ve doğalgazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı.

ELEKTRİĞE ORTALAMA YÜZDE 6 ZAM GELDİ

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

DOĞAL GAZA CÜZİ ZAM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin doğal gaz tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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