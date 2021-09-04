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Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları ak parti’nin masasında

Vatandaşın büyük bir bölümünün şikayetçi olduğu elektrik faturaları ve yüksek gıda fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK Toplantısı'nda gündeme geldi.

Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları ak parti’nin masasında

Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları ak parti’nin masasında

Vatandaşın büyük bir bölümünün şikayetçi olduğu elektrik faturaları ve yüksek gıda fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK Toplantısı'nda gündeme geldi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 17:30
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Yapılan değerlendirmede her iki konu hakkında mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşın şikayet ettiği konular ele alındı.

VATANDAŞIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ İKİ KONU ELE ALINDI

Son dönemde artan gıda fiyatları ve elektrik faturalarının yüksek gelişi vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan biri. Vatandaşın ekonomisini yakından ilgilendiren her iki konu başlığı da Parti MYK toplantısında özellikle ele alındı.

"MUTLAKA ADIM ATILMASI GEREKİYOR"

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti MYK toplantısında sahadan gelen en önemli şikâyet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi. Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, "Sahada durum genel olarak iyi; sosyal medyadaki yorumlara takılmayın" değerlendirmeleri yapıldığı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Gıda Fiyatları Ve Elektrik Faturaları Ak Parti’nin Masasında
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