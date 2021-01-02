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Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber

Yeni yılla birlikte zam yağmuru başladı. Pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye’ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zamlandı.

Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber

Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber

Yeni yılla birlikte zam yağmuru başladı. Pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye’ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zamlandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:33
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Yurt dışından satın alınan telefonların Türkiye'de kullanıma açılması için ödenen IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı.

Pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye’ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz yıllarda yurtdışından Türkiye'ye götürülen cep telefonlarında “IMEI Kayıt Bedeli” bir çok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 Lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı.

Örneğin Almanya’dan 1200 avroya yeni model bir telefon alan kişi, bunu Türkiye’ye götürdüğünde açtırmak ve Türkiye’de kullanıma sokabilmek için yaklaşık 240 avro (2 bin 170 TL) daha ödeyecek.

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