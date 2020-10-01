Yüz binleri ilgilendiriyor!

Teklifte, Cumhurbaşkanına teknopark açma yetkisi verilirken, yeni merkezlerin kurulmasını değerlendirmek için bir kurul oluşturulması planlandı. YENİ GİRİŞİMCİLERE 2028’E KADAR VERGİSİZ BİR DÖNEM sağlandı.

Teklifle, şirketlerin, mal varlıklarının bir kısmı üzerinden rehin verme olanağı getirilirken, internet sertifikalarının da BTK'dan izinli Türk denetim şirketlerince verilmesi planlanıyor.

PARÇALI REHİN

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'e verilecek. Daha çok yeni yatırımlar ve genç girişimcileri desteklemeyi amaçlayan teklifte, konuyla direkt ilgisi olmayan, bazı düzenlemeler de bulunuyor. İmza sirkülerinin kaldırılması, e-mühürün kanunen tanınması da teklife konuldu.

Teklifle, ayrıca "Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, alacak, stok, hammadde, ekipman gibi gruplar üzerinden rehin kurulmasına" da olanak sağlandı.

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN SERTİFİKA

Düzenlemeyle ayrıca, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası verebilmesi amaçlandı. Buna göre, Google tarafından aranan güvenli site belgesinin verilmesi, globalsign, verisign gibi yabancı şirketler tarafından yapılırken, bu düzenlemeyle BTK tarafından yetkilendirilen, Türk denetleme şirketleri yapabilecek. AK Parti tarafından imzaya açılan teklifte, yeni girişimler ve genç girişimcilere yönelik sağlanan olanaklar ve yeni düzenlemeler şöyle:

TEKNOPARK DIŞINA DA DESTEK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisi verilecek. Bu bölgelerle ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Teknoparklar dışında da yeni bir fikri ve projesi olanların kuluçka merkezi açmasına izin verilecek.

Bu bölgelerde, faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmeleri fesih edilecek.

ÖĞRENCİ, EKİPMAN DESTEĞİ

Teknoparklarda yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi ve AR-GE personeli için, iki yıl süreyle bakanlık bütçesine konulacak ödenekle destek verilecek. Aynı ödenekle stajyerlere ödeme yapılacak. Bu bölgelerdeki destekler sadece, altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için değil, Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlar için de geçerli olacak.

VERGİSİZ DÖNEM

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarından vergi alınmamasına ilişkin süre 2023 yerine 2028 sonuna kadar uzatıldı. Elde edilen kazançların bir kısmının, yeni fikirlere destek veren kulukça merkezlerinin kurulmasına katkı sağlaması planlanacak. Teknoparklardaki şirketlerin muafiyetleri arttırıldı. Bu kapsamdaki şirketlerin 2 yıl yerine, 3 yılda bir denetlenmesi sağlanacak.

İMZA SİRKÜLERİ TARİH OLUYOR

- Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihalelerde, ihale sürecinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurular, elektronik ortamda yapılabilecek. Entegre devre topoğrafyaları tescilinde e-devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak olması nedeniyle imza sirküleri talep edilmeyecek. İmza sirküsü alınmaksızın, sadece sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkânı getirilecek.

- Kamu kurum ve kuruluşları, şirketlerden, ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenmeyecek.

- E-imzanın yeni kimlik kartlarına yüklenebilmesine olanak sağlanacak.

- Elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden ve hukuki niteliği olan elektronik mühür, kanun kapsamına alınacak.