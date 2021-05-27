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1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu!

Türkiye koronavirüs vakalarının artması ile birlikte 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Vaka sayılarının ciddi derecede düşmesinin ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşmeye geçildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrası yaptığı basın toplantısında 1 Haziran'ı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma belli oldu. Buna göre vakalarda düşüş devam ederse oralarda maske takılmayabilecek. Restoran ve kafelere de kişi sınırlaması gelecek. İşte detaylar…

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu!

1 Haziran’dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar için yeni plan belli oldu!

Türkiye koronavirüs vakalarının artması ile birlikte 17 günlük tam kapanmaya girmişti. Vaka sayılarının ciddi derecede düşmesinin ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşmeye geçildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın sonrası yaptığı basın toplantısında 1 Haziran'ı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma belli oldu. Buna göre vakalarda düşüş devam ederse oralarda maske takılmayabilecek. Restoran ve kafelere de kişi sınırlaması gelecek. İşte detaylar…

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:05
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Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI
Hürriyet'te yer alan habere göre, Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA
Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.
İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?
Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK
Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

'EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yaptı.

Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 167 BİN DOZ AŞI
Türkiye'de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186'sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814'ü ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.

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1 Haziran’dan Sonra Ne Olacak? Kafe Ve Restoranlar Için Yeni Plan Belli Oldu!
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