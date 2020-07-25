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11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ne, il dışından misafirliğe gelen bir kişi ile temas ettiği 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle, karantinaya alındı.

11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada

11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ne, il dışından misafirliğe gelen bir kişi ile temas ettiği 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle, karantinaya alındı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:58

Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ndeki yakınlarına il dışından ziyarete gelen bir kişi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Adı açıklanmayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Temaslı 10 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Vakalar üzerine Gümüşhane Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahallede karantina uygulanmasına karar verdi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı. Jandarma ekipleri de nöbet tutmaya başladı.

Gümüşhane Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Son Güncelleme: 25.07.2020 13:59
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