Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

28. dönem Pomem polis alımı başvuruları başlıyor!

POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Polislik başvurusunda bulunmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

28. dönem Pomem polis alımı başvuruları başlıyor!

28. dönem Pomem polis alımı başvuruları başlıyor!

POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Polislik başvurusunda bulunmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

25 Aralık 2021 Cumartesi 09:16
banner459

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Anahtar Kelimeler:
28. Dönem Pomem Polis Alımı Başvuruları Başlıyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCDD personel alımı yapacak!
TCDD personel alımı yapacak!
Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi
Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…
Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber