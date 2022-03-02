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4 bin lüks araç, okyanusun dibini boyladı

Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan dev yük gemisi, 13 gün sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battı.

4 bin lüks araç, okyanusun dibini boyladı

4 bin lüks araç, okyanusun dibini boyladı

Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan dev yük gemisi, 13 gün sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battı.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:38
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Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.

YAKIT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamayla, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu. Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanması'nın da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi.

YENİ ÜRETİME BAŞLANDI

Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 02.03.2022 18:40
Anahtar Kelimeler:
Okyanusun Dibini Boyladı4 Bin Lüks Araç
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