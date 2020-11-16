Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri...
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
SANKO okulları öğrencisi bir milyon...
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir, ‘Diyabetli kişilerin covıd-19 hastalığına daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...

40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...

Bursa'dan gelen son dakika haberine göre internet üzerinden açtıkları jigolo siteleri üzerinden fuhuş heveslisi çok sayıda erkeği dolandıran bir şebeke, Bursa’da yakayı ele verdi. Jigolo olmak isteyenlerden üyelik parası, sigorta bedeli, komisyon ve vergi adı altında ücret isteyen ve 40 bin liraya yakın para alan şebekenin 6’sı tutuklu 8 üyesi hakkında dava açıldı.

40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...

40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...

Bursa'dan gelen son dakika haberine göre internet üzerinden açtıkları jigolo siteleri üzerinden fuhuş heveslisi çok sayıda erkeği dolandıran bir şebeke, Bursa’da yakayı ele verdi. Jigolo olmak isteyenlerden üyelik parası, sigorta bedeli, komisyon ve vergi adı altında ücret isteyen ve 40 bin liraya yakın para alan şebekenin 6’sı tutuklu 8 üyesi hakkında dava açıldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 12:03
banner459

Fuhuş dolandırıcılığında son dakika gelişmesi... İnternet arama motoru Google'a verdikleri reklamlar dolandırıcıların işlerini kolaylaştırırken Bursa'da açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan bilgiler ve belgeler jigolo şebekesinin kurduğu tezgahı gözler önüne serdi. İki ayrı ağır ceza mahkemesinde açılan davalardan birinin müştekisi Hatay'da yaşayan Z.B. (34). verdiği son dakika ifadesinde internette gezindiği sırada dikkatini çeken bir jigolo sitesine giriş yaptı. Evli olduğu öğrenilen fuhuş heveslisi şahsın başına gelenler dosyaya yansıdı. İşte kritik dosyadan son dakika ayrıntıları;

Site içinde gezinen işçi ve evli olduğunu belirten Z.B., kısa sürede iyi para kazanacağı yönündeki vaatlere aldandı. Jigolo adayı olmak üzere siteye üye olan Z.B., kısa süre sonra kendisini "Özge" olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Bursa'da yaşayan Suriyeli bir kadın adına çıkarılan telefon hattı üzerinden konuşan Özge, Z.B.'ye kurumsal bir şirket olduklarını belirterek, "Size kısa süre içinde bir bayan yönlendireceğim" dedi.

Hem para hem fuhuş ile iki taraftan kazanmayı bekleyen Z.B. kendini bekleyen son dakika gelişmelerinden habersiz beklerken bu kez, kendisini "İnci" olarak tanıtan başka bir kişi aradı. Ajansın kendisini yönlendirdiğini söyleyen İnci, Z.B.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım; bilgin olsun. 2 saat daha kalırsan 10 bin TL daha öderim" dedi.

Şebekenin eline düştüğünden habersiz Z.B., İnci'nin teklifine "Tamam" diye yanıt verdi. Bu görüşmeden dakikalar sonra Özge bir kez daha Z.B.'yi aradı. "Müşteri ile pazarlık yapmaman gerekir. Bu ajansın görevi" diyerek kendisine verilecek hesap numarasına para yatırması gerektiğini belirtti.

Son dakika haberine göre Z.B. o dakikadan itibaren sadece denileni yaptı ve ve komisyon, vergi adı altında şebekeye para yatırmaya başladı

Devreye bu kez, kendilerini "Burak" ve "Demir" olarak tanıtan iki kişi girdi. Bu kişiler, Z.B.'nin, üyelik parası, komisyon, vergi adı altında 6 ayrı havale ile 12 bin 200 lira yatırmasını sağladı.

4 BİN TL DAHA!

Z.B. yatırdığı paraya ek olarak bir de 4 bin 100 lira yatırdı. Bu parayı yatırmasının gerekçesi ise, hesabına, ajansın yatıracağı yüklü miktardaki paranın sigortalanması olarak açıklandı. Z.B. kendisinden 2 bin 200 lira daha istenince dolandırıldığını anladı ve soluğu karakolda aldı.

ŞEBEKEDE İSİMLER FARKLI, KİŞİLER AYNI

Vanlı B.Ö. (29) de Z.B.'nin yaşadıklarına benzer bir süreç yaşadı. Ancak B.Ö.'yü arayan kişilerin kullandığı isimler farklıydı. Kendilerini 'Tinder Ajans' çalışanları olarak tanıtan kişiler B.A.'nın da toplamda 22 bin 470 lira yatırmasını sağladı. Z.B. ve B.Ö. ile gerçekte farklı kişiler temasa geçmiş gibi görünse de, paraların yatırıldığı hesaplar ve şüpheliler aynı kişilerdi.

Son Güncelleme: 16.11.2020 12:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan afet açıklaması
Bakan Soylu’dan afet açıklaması
Gazeteci Ahmet Kekeç'e son veda!
Gazeteci Ahmet Kekeç'e son veda!
Zeytinyağında büyük oyun! Sosyal medyada fink atıyorlar
Zeytinyağında büyük oyun! Sosyal medyada fink atıyorlar
Kar yağışı geliyor
Kar yağışı geliyor
Kahramanmaraş’ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş’ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber