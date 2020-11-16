40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...

Fuhuş dolandırıcılığında son dakika gelişmesi... İnternet arama motoru Google'a verdikleri reklamlar dolandırıcıların işlerini kolaylaştırırken Bursa'da açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan bilgiler ve belgeler jigolo şebekesinin kurduğu tezgahı gözler önüne serdi. İki ayrı ağır ceza mahkemesinde açılan davalardan birinin müştekisi Hatay'da yaşayan Z.B. (34). verdiği son dakika ifadesinde internette gezindiği sırada dikkatini çeken bir jigolo sitesine giriş yaptı. Evli olduğu öğrenilen fuhuş heveslisi şahsın başına gelenler dosyaya yansıdı. İşte kritik dosyadan son dakika ayrıntıları;

Site içinde gezinen işçi ve evli olduğunu belirten Z.B., kısa sürede iyi para kazanacağı yönündeki vaatlere aldandı. Jigolo adayı olmak üzere siteye üye olan Z.B., kısa süre sonra kendisini "Özge" olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Bursa'da yaşayan Suriyeli bir kadın adına çıkarılan telefon hattı üzerinden konuşan Özge, Z.B.'ye kurumsal bir şirket olduklarını belirterek, "Size kısa süre içinde bir bayan yönlendireceğim" dedi.

Hem para hem fuhuş ile iki taraftan kazanmayı bekleyen Z.B. kendini bekleyen son dakika gelişmelerinden habersiz beklerken bu kez, kendisini "İnci" olarak tanıtan başka bir kişi aradı. Ajansın kendisini yönlendirdiğini söyleyen İnci, Z.B.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım; bilgin olsun. 2 saat daha kalırsan 10 bin TL daha öderim" dedi.

Şebekenin eline düştüğünden habersiz Z.B., İnci'nin teklifine "Tamam" diye yanıt verdi. Bu görüşmeden dakikalar sonra Özge bir kez daha Z.B.'yi aradı. "Müşteri ile pazarlık yapmaman gerekir. Bu ajansın görevi" diyerek kendisine verilecek hesap numarasına para yatırması gerektiğini belirtti.

Son dakika haberine göre Z.B. o dakikadan itibaren sadece denileni yaptı ve ve komisyon, vergi adı altında şebekeye para yatırmaya başladı

Devreye bu kez, kendilerini "Burak" ve "Demir" olarak tanıtan iki kişi girdi. Bu kişiler, Z.B.'nin, üyelik parası, komisyon, vergi adı altında 6 ayrı havale ile 12 bin 200 lira yatırmasını sağladı.

4 BİN TL DAHA!

Z.B. yatırdığı paraya ek olarak bir de 4 bin 100 lira yatırdı. Bu parayı yatırmasının gerekçesi ise, hesabına, ajansın yatıracağı yüklü miktardaki paranın sigortalanması olarak açıklandı. Z.B. kendisinden 2 bin 200 lira daha istenince dolandırıldığını anladı ve soluğu karakolda aldı.

ŞEBEKEDE İSİMLER FARKLI, KİŞİLER AYNI

Vanlı B.Ö. (29) de Z.B.'nin yaşadıklarına benzer bir süreç yaşadı. Ancak B.Ö.'yü arayan kişilerin kullandığı isimler farklıydı. Kendilerini 'Tinder Ajans' çalışanları olarak tanıtan kişiler B.A.'nın da toplamda 22 bin 470 lira yatırmasını sağladı. Z.B. ve B.Ö. ile gerçekte farklı kişiler temasa geçmiş gibi görünse de, paraların yatırıldığı hesaplar ve şüpheliler aynı kişilerdi.