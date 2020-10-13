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46 yıllık sır açığa çıktı! Hayalet şehir kapalı Maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cummhuriyeti'nde 46 yıldan bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

46 yıllık sır açığa çıktı! Hayalet şehir kapalı Maraş

46 yıllık sır açığa çıktı! Hayalet şehir kapalı Maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cummhuriyeti'nde 46 yıldan bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

13 Ekim 2020 Salı 17:16
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Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu "Hayalet Şehir" Maraş, 46 yıldır terk edilmiş durumda.

İşte KKTC'nin Hayalet Şehri'nin 'sır' dolu hikayesi!

Son zamanların neredeyse en popüler tatil bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Türkiye'ye yakın bir yurtdışı seyahati için oldukça ideal.

Çoğu kişinin tatil amacıyla gittiği ada, 20 Temmuz 1974 tarihinde yaşanan Kıbrıs Harekatı'ndan sonra, birçok tarihi olaya ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır.

Bölgenin en popüler yerlerinden Gazimağusa şehrinde bulunan Kapalı Maraş, Kıbrıs'ın en karanlık tarihini içinde barındırıyor.


1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Gazimağusa, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesinde bulunuyor.

İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunan bölgede, altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiş durumda.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş'ın Rumların denetimine bırakılması planlanıyordu; ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedildi.


1970'li yılların başında Akdeniz Bölgesi'nin en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa'nın milyoner iş adamlarına, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp "Hayalet Şehir" olmaya terk edildi.

Bizden tavsiye; yakın zamanda bir Kıbrıs planınız varsa, tarihini öğrenmeden dönmeyin. Böyle bir düşünceniz yoksa, planlarınız arasına Kıbrıs'ı dahil etmeyi de ertelemeyin.

İşte Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlü isim uğrak noktası Kıbrıs'ın hikayesi...

Maraş o günden beri uyuyor 1974 sabahından sonra hiç uyumayan şehir, o günden beri sessizliğe bürünmüş durumda.

Her şey en son haliyle Harekat sonrası hiçbir şeye dokunulmamış durumda. Her şey bırakıldığı gibi, son haliyle duruyor.

Asker aileleri plajı kullanabiliyor İçeride bulunan plajı, günümüzde yalnızca asker aileleri kullanabiliyor.

Son teknoloji Bölgede dönemin son teknolojisi bulunuyordu. Siyah beyaz televizyonlar, otomatik çamaşır makinaları, buzdolapları ve tüm elektronik aletlerin son teknolojisi kullanılıyordu.

Dünyaca ünlü isimlerin tatil mekanı Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marliyn Monroe ve dünyaca ünlü çok sayıda ismin tatillerde uğrak yeriydi.

İngiliz Kraliyet ailesinin bölgede yaptığı Golden Sands Hotel, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak anılır.

İçeride sayısız bina var Şehirde 3000 iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 2 spor tesisi, 45 otel, 60 apartman otel, 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, mezarlık ve 8 okul bulunuyor. Yatak sayısı Kıbrıs’ın tamamıyla eşit Bölgede bulunan otellerdeki yatak sayısı, KKTC'deki toplam otel yatak sayısıyla neredeyse eşit.

25 yıl sonrasına rezerve Harekat öncesi, hepsinin dolu olduğu söylenen otellerde 25 yıl sonrasına dahi rezervasyonlar bulunduğu iddia ediliyor.

Bölge Türklerde Annan Planı'na göre Rum tarafının denetimine bırakılması gereken Maraş, yapılan referandum ile Kıbrıs Türklerine bırakıldı. Ancak, bu durum bile hayalet şehre kilit vurulmasını engelleyemedi.

Son Güncelleme: 13.10.2020 17:32
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