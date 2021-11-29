Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının Yıldönümünde Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının...
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle...
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre ve Sevgi Dili’ konulu konferans düzenlendi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre...

52 İl İçin Fırtına Uyarısı

Gün boyunca yurt genelinde şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı.

52 İl İçin Fırtına Uyarısı

52 İl İçin Fırtına Uyarısı

Gün boyunca yurt genelinde şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:08
banner459

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli rüzgar etkili olacak.

Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
52 İl İçin Fırtına Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otokar, Kara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerika'da Tanıtacak
Otokar, Kara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerika'da Tanıtacak
SANKO’da çocuk endokrinolojisi kliniği hizmete alındı
SANKO’da çocuk endokrinolojisi kliniği hizmete alındı
Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraş'ta Başladı
Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraş'ta Başladı
Meteoroloji'den Kahramanmaraş için uyarı
Meteoroloji'den Kahramanmaraş için uyarı
Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı
Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber