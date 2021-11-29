52 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli rüzgar etkili olacak.

Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.