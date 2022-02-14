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7/24 Para Transferi Yapılabilen Fast Sisteminde İşlem Limiti Arttı

Merkez Bankası, 7/24 para transferi yapılabilen FAST sisteminde 2 bin TL olan limitin 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Vatandaşlar, 21 Şubat tarihinden itibaren 5 bin TL'ye kadar 7/24 para transferi yapabilecek.

7/24 Para Transferi Yapılabilen Fast Sisteminde İşlem Limiti Arttı

7/24 Para Transferi Yapılabilen Fast Sisteminde İşlem Limiti Arttı

Merkez Bankası, 7/24 para transferi yapılabilen FAST sisteminde 2 bin TL olan limitin 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Vatandaşlar, 21 Şubat tarihinden itibaren 5 bin TL'ye kadar 7/24 para transferi yapabilecek.

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:32
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Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakite ek bir şekilde tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Merkez Bankası, FAST'a entegrasyonu tamamlanan "TR Karekod" kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu. Ayrıca, 21 Şubat tarihinden itibaren 7/24 para transferinde işlem tutar limitinin 5 bin TL'ye yükseltileceği belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını 'TR Karekod' olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ı devreye almıştır. Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik stratejik teknolojilerdeki tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği 'Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu' da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır.

İŞ YERİ ÖDEMELERİNDE LİMİT 10 BİN TL'YE ÇIKTI

FAST sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. 'TR Karekod' kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod'un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

PARA TRANSFERLERİNDE LİMİT 5 BİN TL'YE ÇIKIYOR

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır. FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltilecektir. Bu gelişmelerin, dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

Son Güncelleme: 14.02.2022 17:21
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7/24 Para Transferi Yapılabilen Fast Sisteminde İşlem Limiti Arttı
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