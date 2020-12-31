80 saat evdeyiz!

Türkiye yeni yıla koronavirüs önlemleriyle giriyor. Yılbaşında ekiplerin denetimleri en üst düzeyde olacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

VATANDAŞLAR EN YAKIN CAMİDE NAMAZ KILABİLECEK

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

CUMA NAMAZI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:



"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"

Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

BÜNYESİNDE YÜZME HAVUZU, HAMAM, SPA, SAUNA, MASAJ SALONU, SİNEMA VE LUNAPARK GİBİ YERLERİ BULUNDURAN TESİSLERDE BU BÖLÜMLERİN FAALİYETLERİ DURDURULACAK MI?

30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.

TATLICILAR/PASTANELER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANAN GÜN VE SAATLERDE NASIL FAALİYET GÖSTERECEKLER?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri; - Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, - Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.

OTEL VEYA KONAKLAMA TESİSLERİNDE REZERVASYONU BULUNAN 65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZIN SEYAHATLERİ NASIL OLACAK?

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

18-20 YAŞ ARASI GENÇLERİN ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİ NASIL OLACAK?

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler. b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler. c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

CEMEVLERİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ DERNEK/VAKIF YÖNETİCİLERİ, BU YAŞ GRUBU İÇİN GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi vb.) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır.

APARTMAN VE SİTELERİN TEMİZLİK, ISINMA, AYDINLATMA VB. İŞLERİNİ YERİNE GETİREN GÖREVLİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN HAFTA SONLARINDA İŞ YERLERİNE GİDİP GELİRKEN KISITLAMAYA TABİ MİDİR?

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİNİN SAHİPLERİ İLE BU İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR, İŞ YERİNDE BULUNAN HAYVANLARIN GÜNLÜK BAKIM VE BESLENMELERİNİ YAPABİLMEK İÇİN HAFTA SONU GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.

YARIŞ ATLARININ BAKIMINI/BESLENMESİNİ VE YARIŞLARA HAZIRLIK ANTRENMANLARINI YAPMAK ÜZERE AT SAHİPLERİ, ANTRENÖR, SEYİS VE DİĞER ÇALIŞANLAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.

İŞYERLERİNİN HAŞERE VE DİĞER ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI İLAÇLAMASINI YAPAN FİRMALARIN FAALİYETLERİ HAFTA SONU UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

ONLİNE SATIŞ FİRMALARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN SÜRE VE GÜNLERDE SERVİS/DAĞITIM YAPABİLİR Mİ?

Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:0024.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ UYGULANDIĞI GÜNLERDE ÇİÇEKÇİLER DAĞITIM YAPABİLİRLER Mİ?

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.0017.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir.