81 ilde aynı anda İstiklal Marşı okundu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak.

Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak." ifadeleri kullanılmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN BAYRAK TÖRENİ SONRASI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Çocuklarımız ile her pazartesi EBA'da okuyoruz. Yüz yüze okuma konusunda bir kısıtımız var tabi.

İstiklal Marşı'mızı yüz yüze birlikte okuyalım istedik. Onbinlerce okulda İstiklal Marşı'mız okundu az önce. Esnaflarımız, çalışanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bu faaliyet ile İstiklal Marşı'mızın okunuşu ile ilgili öğretmenlerimizde ve öğrencilerimizde farklı bir farkındalığı oluşturduk." dedi.