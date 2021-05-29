81 Yıldır Süren Taksim Camii Siyasi Çekişmelerin Ardından Açıldı

2017 yılında yapımına başlanan cami, kiliselerle dolu bir semtte yer alan Taksim Meydanı'nda türünün ilk örneğidir. Yakınında cüce boyutunda, Osmanlı döneminden kalma küçük camiler ve 4.000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir kapasiteye sahip.

Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği meydanın bir köşesinde ve ünlü İstiklal Caddesi'ne açılan cami, opera binası ve diğer kültür mekanlarının yer alacağı yeni yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin karşısında yer alıyor. Batısında, 2013 yılındaki meşhur isyanların merkezinde olan Gezi Parkı yatıyor.

Cumhurbaşkanı, caminin dijital kütüphanesi, okuma alanları, sergi salonları ile İstanbul için de önemli bir kültür ve sanat merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Taksim Camii'ni Ayasofya Ulu Camii'ni selamlayan ve yarın göreceğimiz İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü hediyesi olarak görüyorum" dedi. Caminin bir asırdan uzun süredir takip edilen bir rüya olduğunu belirtti. "Bu ezan sesi, ülkemize komplo düzenleyenleri rahatsız ettiğinden hiç şüpheniz olmasın. Taksim Camii, dostlarına ve kardeşlerine umut veren büyük ve güçlü bir Türkiye'nin doğuşunun işaretlerinden biridir." Dedi.

Cami, Türkiye'de bu teknikle inşa edilen tek cami olarak nitelendirilen “yukarıdan aşağıya” bir mimari sistemle inşa edilmiştir. Böylelikle derin bir zemin kazısına ihtiyaç duyulmamış ve cami çevresi korunmuştur. Mekan, Beyoğlu semtindeki 19. yüzyıl binalarının mimari özelliklerinden esinlenen modern dokunuşlarla geleneksel cami mimarisini harmanlıyor. Cami ayrıca sergilerin düzenleneceği bir kültür merkezine de ev sahipliği yapıyor. 2.950 metrekarelik (31.753 metrekarelik) bir alan ibadete açık. Yaklaşık 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen cami, 163 araçlık bir otoparka da ev sahipliği yapıyor.

Art deco tarzında iki Türk mimar tarafından tasarlanan üç katlı cami, önde gelen bir inşaat şirketinin sahibi üç kardeş tarafından finanse edildi.

Dışı Bursa ve Antalya'dan getirilen seçkin mermerlerle inşa edilen caminin tepesinde titanyum-çinko alaşımlı kubbeler bulunuyor. Kubbelere 64 metre uzunluğunda iki minare eşlik ediyor. İç mekanda hattat Davut Bektaş ve minyatürcü Adem Turan'ın eserleri yer alıyor. Camiye Manisa'nın batısında özel olarak dokunan devetüyü halılar döşendi. 8,5 metre yüksekliğinde (yaklaşık 28 fit) bir mihrap (Kabe yönünü gösteren dua nişi) inşa edilirken, 12 metre çapında (39 fitten fazla) ve 20 metre (65 fitten fazla) uzunluğunda 60 adet ışıklı avize inşa edilmiştir. camide de kuruldu. Yapı ve çevresine, yeni camiler için Osmanlı döneminden kalma bir geleneği sürdürmek için Cuma günü ülkenin gül merkezi Isparta'dan getirilen 25 ton gül suyu sıkıldı.

Laik olmasına rağmen çoğunluğu Müslüman bir nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'de cami inşa etmek kolay bir iş gibi görünebilir. Ancak 1950'lerde inşa edilmesi planlanan Taksim Camii, yıllar içinde finansman yetersizliğinden yetkililerin muhalefetine kadar engellerle karşılaştı. Erdoğan, 1990'larda camiyi inşa etmek için kurulan bir vakfın üyesiydi ve o on yılda İstanbul belediye başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, inşa etme arzusunu dile getirmişti.

Bazı tarihçilere göre Taksim'de bir cami inşa etme planları, Osmanlı döneminde büyük ölçüde gayrimüslimlerin yaşadığı semtte inşa edilen muhteşem bir Ortodoks kilisesine yanıt olarak 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Ünlü şair Nazım Hikmet, 1921 yılında kaleme aldığı bir şiirinde Taksim'de Ağa Camii'nin "yalnızlığı" ndan ağlayanlar arasında yer alırken, İstanbul I. Dünya Savaşı'ndan sonra Müttefik kuvvetlerin işgali altındaydı.

Geçmiş hükümetler tarafından "gereksiz" olarak görülüyordu ve onu inşa etmeye yönelik herhangi bir girişim, Müslümanların uygulayıcılarından gelen yüksek talebe rağmen, bunun bir "İslamlaştırma" eylemi olduğunu iddia eden laik seçkinlerin şiddetli muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştı.

İlk adım, 1952 yılında ünlü Sufi filozof Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan Feridun Nafiz Uzluk başkanlığındaki bir dernek tarafından atıldı. Ancak, derneğin çabaları meyvesini vermedi. 1960 yılında bir grup iş adamı projeyi canlandırmaya çalışırken, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel 1965 yılında Hazine'ye ait bir arsanın ve bir kamu bankasının Vakıflar Müdürlüğü'ne cami yapılması amacıyla satılmasına karar verdi. Ancak Demirel'in siyasi rakibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuyu mahkemeye taşıdı ve cami için arsa tahsisini mahkeme engelledi. 1979 yılında Demirel, bu kez Bakanlar Kurulu kararıyla caminin yapımının önünü yeniden açmaya çalıştı. Yine de 1980 askeri darbesi planları yine bozdu. 2017 yılında inşaat işine başlayan Elmas kardeşlerin babası olan bir milletvekili, cunta iktidarının ardından Anavatan Partisi'nin (ANAP) iktidara geldiği 1983 yılında cami inşaatının finansmanını istedi. Ancak üst düzey bir mahkeme, caminin "kamu yararı ve şehir planlama ilkelerine uygun" olmadığına hükmederek planlara darbe vurdu.

1991 yılında bir grup iş adamı ve ileri gelen, caminin kurulması için Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı'nı kurdu. Bunlar arasında Türkiye'nin en önemli iki iş dünyası hanedanı olan Koç ve Sabancı üyeleri, bir profesör, Diyanet İşleri (DİB) eski başkanı, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve o zamanlar Refah'ın aktif bir üyesi olan Erdoğan vardı. Parti (RP) ve bir milletvekili adayı. Vakıf, belediyeden imar planlarında değişiklik istedi ancak talebi uzun süre göz ardı edildi.

Erdoğan, caminin inşasına izin vermeyi taahhüt ettiği bir seçim kampanyasının ardından 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçildi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açılışını yapacağız" dedi. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan da yapımını istedi ama yine siyasi ve bürokratik engellerle karşılaştı. Erbakan üç yıl sonra, laik seçkinler tarafından cadı avına maruz bırakılan "İslamcı" hükümete ve destekçilerine karşı uzun bir kampanyanın sonucu olan 1997 darbesinden kısa bir süre sonra görevinden istifa etti. Erdoğan, 2013 yılında başbakan iken, Gezi Parkı yakınlarındaki tarihi bir Osmanlı kışlasının yeniden inşasının yanı sıra cami taahhüdünü yeniledi. Ancak terörist gruplar tarafından kaçırılan ve ayaklanmalara dönüşen yeniden inşa planlarına yönelik protestolar, planları yeniden geciktirdi. Cumhurbaşkanı, 2016'daki darbe girişiminden iki gün sonra yaptığı konuşmada sözünü yenilemiş ve Altan Elmas, camiyi inşa etmesine izin vermesini istemişti.

Cami, 2017 yılı Ocak ayında, korunan tarihi alanların inşaatını denetleyen ve böylece caminin inşası için son engeli ortadan kaldıran Kültürel Anıtları Koruma Kurulu tarafından onaylandı.