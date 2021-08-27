A.B.D oyununda 1. perde

Perşembe günü Kabil havaalanı yakınında meydana gelen patlamalardan, tahliyelerin artmasından bu yana yaşanan çok gergin durum nedeniyle uzmanlar tarafından korkuluyor. Saldırıları üstlenen DEAŞ ile Taliban arasındaki rekabet yeni bir boyut kazanıyor.

Amerikalılar tarafından Kabil havaalanında batıya kaçmak için sabırsızlıkla bekleyen binlerce Afgan için bir tehdit olarak görülen cihatçı grup Daesh, Afganistan'ın yeni efendisi Taliban'a karşı inatçı bir nefrete sahip.

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü, 31 Ağustos'u yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması ve tahliyelerin sona ermesi için son tarih olarak tutma kararını savundu ve ülkede DAEŞ'in "ciddi ve artan bir saldırı riskine" atıfta bulundu. Londra ise Perşembe günü "çok ciddi" ve "yakın" bir terör tehdidinden söz etti.

İslam Devleti Horasan Eyaleti (İSKP) nedir?

DEAŞ'ın 2014'te Irak ve Suriye'de "halifelik" ilan etmesinden kısa bir süre sonra, Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP, Pakistan Talibanı) eski üyeleri, grubun lideri Ebubekir El-Bağdadi'ye bağlılıklarını ilan ettiler. Daha sonra onlara Taliban tarafından hayal kırıklığına uğrayan Afganlar katıldı ve 2015'in başlarında DAEŞ, Horasan eyaletinin kuruluşunu resmen tanıdı.

Horasan, günümüz Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'nın bazı kısımlarını kapsayan bir bölgeye verilen eski isimdir. ISKP (Horasan İslam Devleti Eyaleti), komşu Kunar ile kalıcı bir varlık kurmayı başaracağı tek yer olan doğudaki Nangarhar eyaletindeki dağlık Achin bölgesinde 2015 yılında dayanak noktası kurdu.

Birleşmiş Milletler'e göre, başkent ve Pakistan da dahil olmak üzere Afganistan'ın başka yerlerinde uyuyan hücreler oluşturmayı başarmasına rağmen, grup başka yerlerde Taliban ile çatıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Temmuz ayında yayınladığı bir rapora göre, gücünün en son tahminleri 500 ile birkaç bin savaşçı arasında değişiyor.

DEAŞ ne tür saldırılar gerçekleştirdi? İSKP, Afganistan ve Pakistan'da son yıllarda meydana gelen en kanlı saldırılardan bazılarının sorumluluğunu üstlendi. Camilerde, hastanelerde ve diğer halka açık yerlerde sivilleri katletti. Grup, çoğunlukla sapkın olarak gördüğü Müslümanları, özellikle de Şiileri hedef aldı. Ağustos 2019'da Kabil'de bir düğünde 91 kişinin öldüğü Şiilere yönelik bir saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Ayrıca, Mayıs 2020'de başkentte Şiilerin çoğunlukta olduğu bir mahalledeki bir doğum hastanesine düzenlenen ve 16 anne ve yeni doğan bebek de dahil olmak üzere 25 kişinin hayatına mal olan saldırının arkasında olduğundan güçlü bir şekilde şüphelenildi.

IŞİD ve Taliban arasındaki ilişkiler nasıl?

Bunlar iki radikal Sünni grup olsa da teoloji ve strateji açısından farklılık göstermektedirler. Ayrıca cihadı somutlaştırmak için rekabet halindeler. Aralarındaki güçlü düşmanlığın bir işareti olarak DEAŞ, açıklamalarda Taliban'ı mürted olarak nitelendirdi.

İSKP, Taliban'ın muhaliflerine yönelik baskısına karşı çıkmış ve DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yaptığının aksine topraklarını genişletememiştir.

2019 yılında Afgan hükümet ordusu, ABD ile ortak operasyonların ardından Nangarhar eyaletinde mağlup edildiğini açıkladı. ABD ve BM değerlendirmelerine göre, İSKP o zamandan beri sadece şehirlerdeki uyuyan hücreleri aracılığıyla yüksek profilli saldırılarda faaliyet gösteriyor.

IŞİD, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine nasıl tepki verdi? Terör örgütü, Şubat 2020'de Doha'da Washington ile Taliban arasında imzalanan Afganistan'dan Amerikan ve yabancı birliklerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı çok eleştirmiş ve Taliban'ı davadan dönmekle suçlamıştı. Kabil'e girdikten ve 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra, Taliban birkaç cihatçı gruptan tebrik aldı, ancak DEAŞ'tan değil.

Ancak Afgan devletinin çöküşünden faydalanabilirdi. Bu gruptaki bir Batılı uzman olan ve araştırmasını bu takma adla Twitter'da yayınlayan "Bay Q", 1 Ocak ile 11 Ağustos arasında geçen yıl aynı dönemde 34'e karşı 216 İSKP saldırısı kaydetti.

"Afgan ordusunun çöküşü, 2011'de Irak'ta gördüklerimizin tuhaf bir hatırası. Aynı durumun, DEAŞ'ın gelişmesi ve El Kaide'nin aynı anda yeniden dirilişiyle Afganistan'da tekrar olacağından korkuyorum. Soufan Center, bir New York jeopolitik düşünce kuruluşu.

Kabil havaalanındaki tehdit nedir?

ABD'li yetkililer, havaalanının İSKP'nin doğrudan tehdidi altında olduğunu söylüyor. Perşembe akşamı meydana gelen iki patlamayı Red Circle Daesh üstlendi.

Son günlerde, askeri nakliye uçakları, özellikle füzeleri saptırmak için yemler bırakarak Kabil'den ayrıldı. Uzmanlar, bölgenin hem havan top ateşine hem de intihar bombalarına maruz kaldığını söylüyor.

Cihatçı gruplar hakkında veri işleme konusunda uzmanlaşmış özel bir grup olan ExTrac dahil olmak üzere birçok analist, İSKP'nin faaliyetinin 12 gün boyunca aniden durduğunu belirtiyor. Ancak Twitter'da yaptığı yorumda, DEAŞ'a bağlı örgütlerin "hayatta kalma moduna" girdiklerinde veya geniş çaplı bir operasyona hazırlanırken ihtiyatlı olma eğiliminde olduklarını söylüyor.

"Bay Q" tarafından doğrulanan hipotez. IŞİD'in son zamanlardaki hareketsizliğini doğrulayarak, "Bu sessizlik ilgi çekici ama anlaşılabilir" dedi. "Grup, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonraki durumu analiz edebilir veya dünyaya yeni Afgan yöneticilerinin bölgeyi güvence altına almaktaki acizliğini göstermek için potansiyel bir büyük saldırı hazırlayabilir."