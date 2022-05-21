Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği
Usta Yazarlarla İmza Günü ve...
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Son Dakika
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Acı haber sınır ötesinden geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Acı haber sınır ötesinden geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber sınır ötesinden geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:28
banner459

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada “Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, EYP’ye basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidimiz için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak Silopi’deki görev yerinden Irak’ın kuzeyinde görevlendirilen Erbaşı’nın acı haberi, memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi.

Şehit Erbaşı’nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Acı Haber Sınır ötesinden Geldi! 1 Askerimiz şehit Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 bakanlıkta atama ve görevden almalar var
5 bakanlıkta atama ve görevden almalar var
Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!
Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!
Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı
Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı
Kahramanmaraş’ta yağmur etkili olacak!
Kahramanmaraş’ta yağmur etkili olacak!
Hafta sonu yağışlı geçecek!
Hafta sonu yağışlı geçecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber