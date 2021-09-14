Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...

Adını Yeni Duydukları Ekinezyadan Yılda 5 Kez Para Kazanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir firmanın öncülüğünde ekinezya bahçesi oluşturan çiftçi kadınlar, üründen bal da elde etmeye başladı.

Adını Yeni Duydukları Ekinezyadan Yılda 5 Kez Para Kazanıyor

Adını Yeni Duydukları Ekinezyadan Yılda 5 Kez Para Kazanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir firmanın öncülüğünde ekinezya bahçesi oluşturan çiftçi kadınlar, üründen bal da elde etmeye başladı.

14 Eylül 2021 Salı 14:28
banner459

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilikle uğraşan kadınlar, daha önce adını bile duymadıkları ekinezya bitkisini toprakla buluşturdukları 5 dönüm araziden kazanç sağlıyor.

İlçe kırsalındaki Dağkadı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi kadınlar, yaklaşık 2 yıl önce ABC Deterjan firması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan "kirpi otu" olarak da bilinen ekinezya ile tanıştı.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 32 kadın, firma tarafından verilen 200 bin liralık destekle 5 dönüm araziye ekinezya dikti.

Bölgeye tam uyum sağladığı görülen ve bu sene içinde 4 kez hasat yapılan bahçede 5'inci hasada hazırlanan kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğüyle alınan 8 arı kovanı sayesinde de ekinezya balı üretmeyi başardı.

Ekinezya bitkisini ve balını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderen kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bursa'nın üretim desenine yeni bir ürün kazandırmış olduk"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, deterjan firmasının katkılarıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün sağladığı 20 bin ekinezya fidesinin Karacabey'deki araziye kadınlar tarafından ekildiğini söyledi.

Bu bitkinin çok fazla masraf gerektirmediğini, sadece ilk yıl emek istediğini anlatan Aygül, şunları kaydetti:

"Ekinezyanın sadece bitki olarak değil, diğer üretim şekillerine de girmesini sağladık. Ekinezya kozmetik sektöründe kullanılıyor ve çay olarak tüketilebiliyor. 200'ün üzerinde ürünün ham maddesi olarak işleniyor. Onun için biz bu bitkiyi önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da yaygınlaştırılması için çalışma yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Bursa'nın üretim desenine yeni bir ürün kazandırmış olduk."

Aygül, kadınların bu yıl 4 hasattan 25 bin lira kazandığını dile getirdi.

Bitkinin Dağkadı Mahallesi'ndeki uyumunu gördüklerini vurgulayan Aygül, "Çok seçici bir bitki değil ama bu bölgeye çok iyi uyum sağladı. Bursa'nın her tarafında yaygınlaştırma imkanı var. Hasat ederek, yaş olarak kilogram veya demetlenerek satılıyor. Firmaların talebine göre satışı gerçekleştiriliyor." dedi.

"İnsanlar bu bitkiyi tanıdıkça ilgi daha da artacak"

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız da kendilerine öncülük eden firma yetkililerine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Mahalledeki kadınların bu işe başlamadan önce çekimser olduğunu ancak şimdi herkesin mutlu bir şekilde devam ettiğini aktaran Yıldız, "Ekinezyayı üretip kooperatifimizde işliyoruz. Bize gelen taleplere göre paketleyip kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez ekinezya balı ürettik. Balımıza da ilgi çok yüksek." dedi.

Kooperatif üyesi Sevilay Yılmaz ise geçen yıl ilk kez hasat ettikleri üründen bu sene para kazanmaya başladıklarını belirtti.

Ekinezya yetiştirmenin çok zor olmadığını kaydeden Yılmaz, "Daha önce ekinezyayı hiç duymamıştık. Çok memnunuz, bu yıl çok güzel para kazandık. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz. 32 kadın olarak başladık, şimdi aktif 15 kadın çalışıyoruz. Arazi yapımız müsait, gelecek yıllarda ekim alanını daha da genişleteceğiz. Bu yıl çok iyi talep gördü. İnsanlar bu bitkiyi tanıdıkça ilgi daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Adını Yeni Duydukları Ekinezyadan Yılda 5 Kez Para Kazanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Ve Güçlü Türkiye Silüeti Ufukta Gözükmüştür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Ve Güçlü Türkiye Silüeti Ufukta Gözükmüştür
Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor
Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor
Acı Haber Bu Kez Kuzey Irak’tan Geldi
Acı Haber Bu Kez Kuzey Irak’tan Geldi
Daire fiyatına sanal silah!
Daire fiyatına sanal silah!
Aşı Karşıtlarından Eylem
Aşı Karşıtlarından Eylem

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber