Adlitıp, yumruğu gördü! Doğal ölüm denilen olay dayak çıktı

Hastane kayıtlarında ölümü, ‘Doğal ölüm’ olarak geçti. Ancak Adli tıp, kalp krizini tetikleyen bir darbe olduğunu belirtir rapor sununca, 50 yaşındaki adamın ölmeden hemen önce dayak yediği ortaya çıktı. Darp edip kalp krizi geçirmesine neden olan kişi hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

50 yaşındaki Arif Erol., İstanbul Kağıthane'de yalnız yaşıyordu. Olay günü acil servisi arayarak yardım istedi. Ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan Arif Erol, kalp krizi sebebiyle vefat ettiği belirtilerek ölümü resmi kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Arif Erol'la aynı mahallede ikamet eden ablası Havva T., vefatın ardından polis merkezini arayarak kardeşinin hastaneye kaldırıldığı gün akşam saatlerinde Cemalettin A., tarafından darp edildiğini, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini ihbar etti.





KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN HEMEN ÖNCE DAYAK YEMİŞ



İhbar üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Havva T.'nin iddiaları üzerine Arif Erol'u darp eden Cemalettin A., gözaltına alındı. İfadesinde kendisine küfür eden Arif Erol'la tartışma yaşadıklarını anlattı. Yaşanan tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüştüğünü anlatan Cemalettin A., 'Amacım Arif Erol'u uyarmaktı. Bana sinkaflı sözlerle sataşan kendisidir. Bana saldırdığı için kendimi korumak adına yumrukla karşılık verdim' diyerek kendisini savundu.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI



İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cemalettin A., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken savcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Arif Erol'un geçirdiği kalp krizinin maruz kalmış olduğu yumruk darbeleri sonucu gerçekleşmiş olduğunu belirten bir rapor sundu.



MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cemalettin A., hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Cemalettin A.'nın Arif Erol'u darp ederek ölmesin neden olduğu anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.