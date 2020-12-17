Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında...
Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir meclisi toplandı
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu Giderildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu...

Afyonkarahisar'da swinger operasyonu!

Afyonkarahisar'da, swinger olarak bilinen eş değiştirme rezaleti patlak verdi. Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.

Afyonkarahisar'da swinger operasyonu!

Afyonkarahisar'da swinger operasyonu!

Afyonkarahisar'da, swinger olarak bilinen eş değiştirme rezaleti patlak verdi. Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:48
banner459

Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.

Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtirken, haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"
Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"
Afşin’i suya kavuşturacak proje
Afşin’i suya kavuşturacak proje
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Youtube Türkiye'de temsilci atama sürecini başlattı
Youtube Türkiye'de temsilci atama sürecini başlattı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber