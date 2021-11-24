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Aile Bakanlığı, 6 Bin Kamu Personel Alacak!

Aile Bakanlığı 6 bin yeni kamu personeli alacak.

Aile Bakanlığı, 6 Bin Kamu Personel Alacak!

Aile Bakanlığı, 6 Bin Kamu Personel Alacak!

Aile Bakanlığı 6 bin yeni kamu personeli alacak.

24 Kasım 2021 Çarşamba 16:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Bakan Derya Yanık, 24 TV kanalında Helin Aslan'ın moderatörlüğünde, Belkıs Kılıçkaya ve Fadime Özkan'ın sorularını yanıtladı.

1500 ASDEP alımı ve 4500 personel alımı meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.

Bakan Derya Yanık, 'Bakanlığımıza 6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler.'

'6 bin kamu personeli alımı 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.

Süreç başladı. 2022'nin ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı ümit ediyoruz. 6 bin yeni çalışma arkadaşımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz.' dedi.

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Aile Bakanlığı6 Bin Kamu Personel Alacak!
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