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Ak Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı İstifa Etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Yıldız, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı İstifa Etti

Ak Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı İstifa Etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Yıldız, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

02 Ekim 2022 Pazar 09:37

Ayşe Yıldız, yazılı açıklamasında; “Şahsım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte gönül vererek tüm samimiyetimizle canla başla çalıştığım Ak parti Elbistan ilçe kadın kolu başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Çalışmalarım süresince gördüm ki Elbistan ilçe başkanlığının asıl hedefinin memleket sevdası ak parti davası olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere telkin ettiği samimi ve dürüst çalışma aşkına uymadığı, makamlarını ve kendilerine tevdi edilen görevin layıkıyla yerine getirilmediği bir ortamda, arkadaşlarım ile birlikte verdiğim mücadeleden rahatsız olunduğu, bana ve ekibime uygulanan mobbing ve psikolojik baskının  dayanılmaz olduğu noktada Kahramanmaraş il kadın kolu başkanlığının da verdiğimiz mücadelede bize destek olmadığı, sorunlara umursamaz yaklaşımı sonucunda ben ve yönetim kurulu üyelerimin istifaya mecbur bırakıldığımızı kamu oyuna üzülerek bildiririm. Şahsım olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin yanındayım. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

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