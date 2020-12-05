Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kuruyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali...
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları...

Akdeniz’de korona sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Akdeniz’de korona sessizliği

Akdeniz’de korona sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
banner459

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

- Mersin

Mersin’de araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sakinlik gözlendi. Özellikle gün içerisinde vatandaşların denizin keyfini çıkarmak, yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek için tercih ettiği sahil yolunda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında önlem alan polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Atatürk, Adnan Menderes, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarında uygulama yaptı.

- Hatay

Hatay'da da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentteki birçok iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Polis ekipleri, kentin en işlek noktalarından olan Atatürk ve Gündüz caddeleriyle kavşaklarda araçları durdurarak denetim yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kentin işlek Azerbaycan, ve Trabzon bulvarları ile Kıbrıs, Atatürk ve Demokrasi meydanları boşaldı. Polis ekipleri denetimleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika’dan Türkiye’ye Geldi, Çiftçi Oldu
Amerika’dan Türkiye’ye Geldi, Çiftçi Oldu
20 bin tavuk telef oldu!
20 bin tavuk telef oldu!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Diyanet'ten 'Cuma Namazı' Açıklaması
Diyanet'ten 'Cuma Namazı' Açıklaması

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber