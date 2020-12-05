Akdeniz’de korona sessizliği

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

- Mersin

Mersin’de araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sakinlik gözlendi. Özellikle gün içerisinde vatandaşların denizin keyfini çıkarmak, yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek için tercih ettiği sahil yolunda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında önlem alan polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Atatürk, Adnan Menderes, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarında uygulama yaptı.

- Hatay

Hatay'da da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentteki birçok iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Polis ekipleri, kentin en işlek noktalarından olan Atatürk ve Gündüz caddeleriyle kavşaklarda araçları durdurarak denetim yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kentin işlek Azerbaycan, ve Trabzon bulvarları ile Kıbrıs, Atatürk ve Demokrasi meydanları boşaldı. Polis ekipleri denetimleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.