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Aldatılan kadından korkunç intikam!

Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir kadın kendisini aldatan kocasının cinsel organına, kocası uykuda olduğu sırada metal somun sıkıştırdı. Acı içinde uyanan adamın kaldırıldığı hastanede cinsel organı dikildi.

Aldatılan kadından korkunç intikam!

Aldatılan kadından korkunç intikam!

Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir kadın kendisini aldatan kocasının cinsel organına, kocası uykuda olduğu sırada metal somun sıkıştırdı. Acı içinde uyanan adamın kaldırıldığı hastanede cinsel organı dikildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:09
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Ukrayna'da yaşanan olay duyanların tüylerini ürpertti. Zaporijya şehrinde yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kocasından kan donduran bir intikam aldı.

CİNSEL ORGANINI DİKTİLER

Kocasının uyurken cinsel organını metal somun sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan adamın cinsel organını kurtarmak için doktorlar büyük mücadele verdi. Doktorlar tarafından anestezi ile uyutulan adam, ekiplerin özel bir aletle somunu ikiye ayırmasıyla kurtuldu. Aldatan kocanın cinsel organı daha sonra doktorlar tarafından dikildi.

Kısa bir süre önce de Vietnam'da da bir kadın, kendisini aldatan kocasının uykuya dalmasını bekleyip cinsel organını kesmişti.

Son Güncelleme: 27.08.2021 18:59
Anahtar Kelimeler:
Aldatılan Kadından Korkunç Intikam!
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